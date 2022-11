Juca Antonello escala Ceará com novidades no time titular contra Corinthians; veja escalações

Juca Antonello escalou o Ceará com novidades no time titular para enfrentar o Corinthians neste sábado (5), às 20h30 (horário de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo. O duelo é válido pela 36ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

Para a partida, o Ceará atuará no 4-4-2, com Luiz Otávio retornando ao sistema defensivo, após cumprir suspensão diante do Fluminense, e David Ricardo sendo mantido na posição. O setor ofensivo será composto por Erick e Jô.

A equipe cearense visa quebrar o jejum de vitórias na Série A para seguir sonhando com a manutenção na elite do futebol brasileiro. Em caso de derrota, o Ceará pode ser rebaixado à Série B neste domingo (6), caso Coritiba e Cuiabá vençam Flamengo e Palmeiras, respectivamente.

Veja escalações de Ceará e Corinthians

Corinthians: Cássio; Fagner, Gil, Robert Renan e Lucas Piton; Du Queiroz, Fausto e Renato Augusto; Mateus Vital, Yuri Alberto e Ramiro. Técnico: Vitor Pereira.

Ceará: João Ricardo; Nino Paraíba, Luiz Otávio, David Ricardo e Bruno Pacheco; Richard, Richardson, Fernando Sobral e Vina; Erick e Jô. Técnico: Juca Antonello.