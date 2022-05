Juazeirense/BA x Palmeiras: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Palmeiras entra em campo nesta quarta-feira (11), às 19h, contra o Juazeirense/BA, no duelo da volta da 3ª fase da Copa do Brasil. O confronto acontece no Estádio do Café, em Londrina (PR).



Na partida da ida, em São Paulo (SP), na Arena Barueri, vitória do Verdão por 2 a 1. Ou seja, o time paulista pode empatar e garantir vaga na 4ª fase. Em caso de vitória do time baiano por um gol de diferença, a classificação será decidida nas penalidades.

Onde assistir



A partida será transmitida pelo Premiere e SporTV





Palpite para o jogo

Prováveis escalações



JUAZEIRENSE-BA

Rodrigo Calaça; Dadinha, Eduardo, Wendell e Daniel; Waguinho, Patrik, Nilson, Clebson; Deysinho e Ian. Técnico: Barbosinha.

PALMEIRAS

Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Jorge; Danilo, Zé Rafael e Raphael Veiga; Dudu, Rony e Rafael Navarro. Técnico: Abel Ferreira.

Ficha técnica | Juazeirense/BA x Palmeiras

Local: Estádio do Café, em Londrina-PR

Data/Horário: 11/5/2022, às 19h

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (Fifa/RJ)

Auxiliares: Luiz Claudio Regazone (RJ) e Thiago Rosa de Oliveira (RJ)