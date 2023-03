Juan Pablo Vojvoda se torna 4º técnico com mais jogos na história do Fortaleza; veja lista

O técnico argentino Juan Pablo Vojvoda igualou Ferdinando Teixeira e se tornou o 4º treinador com mais jogos na história do Fortaleza, com 139 partidas. A marca foi obtida neste domingo (19), na vitória por 4 a 0 contra o Ferroviário, na Arena Castelão, que garantiu vaga para a final do Estadual.

Em coletiva de imprensa, o comandante ressaltou que a marca é muito importante para a carreira. No clube desde maio de 2021, Vojvoda renovou o contrato no fim de 2022 até dezembro de 2024.

Juan Pablo Vojvoda Técnico do Fortaleza "É importante pra mim. É um clube que abriu as portas do Brasil e agora sou mais um, como o torcedor. Sinto um carinho especial com a gente, mas tenho de responder no dia a dia e a cada partida. São números, mas pra mim significa uma responsabilidade a mais. Vou seguir trabalhando do mesmo jeito, para o Fortaleza ser cada vez mais grande também".

No período à frente do time cearense, o argentino conquistou o Campeonato Cearense duas vezes (2012-2022), além da Copa do Nordeste (2022). Também conquistou classificações inéditas para a Libertadores, através de campanhas históricas na Série A, e avançou à semifinal da Copa do Brasil.

O treinador com mais jogos pelo Fortaleza é Moésio Gomes, com 229 partidas. Caso Vojvoda permaneça no Pici até o fim do vínculo, a tendência é que o técnico possa alcançá-lo no ranking.

Técnicos com mais jogos pelo Fortaleza

Moésio Gomes: 229 partidas Rogério Ceni: 153 partidas Caiçara: 149 partidas Juan Pablo Vojvoda e Ferdinando Teixera: 139 partidas César Morais e Juan Pablo Vojvoda: 125 partidas