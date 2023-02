Juíza do caso Daniel Alves vê indícios 'mais que suficientes' de estupro, diz jornal

DEFESA

A defesa de Daniel Alves apresentou o recurso na segunda-feira, (30), para tentar tirar o jogador da prisão. Nos documentos do advogado do jogador, Cristóbal Martell, para sair do presídio Daniel deverá se apresentar pessoalmente à justiça em local e periodicidade definidos pelas autoridades, podendo acontecer diariamente, terá que comunicar todas as mudanças de endereço, caso haja, deverá entregar todos os passaportes para as autoridades, além do uso da pulseira eletrônica e o pagamento de fiança para sair da prisão.

O recurso ainda garante às autoridades que o jogador não vai fugir da Espanha, segundo o advogado Cristóbal Martell, com estes recursos, não vai existir justificativas para a Jutiça o manter preso.