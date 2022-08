Jovem se emociona ao encontrar figurinha de Neymar para álbum da Copa do Mundo

O estudante Heitor Andrade, de 14 anos, encontrou a lendária figurinha do jogador Neymar, do álbum da Copa do Mundo de 2022. O artefato vem causando burburinho na internet após ser anunciado em um site de vendas por R$ 9 mil.

De acordo com o G1, o jovem, natural de Goiânia, comprou 30 pacotinhos. Ao abrir o primeiro deles, Heitor encontrou a figurinha do jogador da seleção. "Quando abri o primeiro pacotinho, eu achei ela. Eu só abri um, mas depois abri todos".

Questionado sobre a possibilidade de vender o item, o adolescente brincou: "talvez [eu venda], mas o dinheiro vai ser meu, eu que achei".

Figurinhas lendárias

Cada pacote de figurinhas custa R$ 4 nas bancas de revista. As figurinhas do tipo Legends estão disponíveis em algumas embalagens, encontradas por sortudos.

Mas há quem esteja contando com estratégias para além da sorte na hora de preencher o álbum da Copa do Mundo 2022. Um vídeo em que uma pessoa aparece pesando os pacotes de figurinhas em uma balança viralizou na internet na última sexta (26).