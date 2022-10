Jovem cearense que foi campeão mundial de Jiu-Jitsu faz vaquinha para participar de torneio europeu

João Vitor Martins, cearense de 14 anos e lutador de Jiu-Jitsu, representou o Brasil no último dia 15 no AJP Tour em Portugal e voltou para casa com a medalha de ouro. O lutador, em novembro, irá embarcar para os Emirados Árabes para competir o World Pro em Abu Dhabi e tem como objetivo garantir sua participação no Europeu Kids, na Irlanda do Norte. Para conseguir arcar com os custos, o jovem criou uma vaquinha virtual.

Com mais de 200 medalhas conquistadas, sendo a maioria delas de ouro, João Vitor tem entre seus títulos a conquista do Mundial CBJJE e o Sul-Americano IBJJF. Para realizar seu sonho e participar da competição na Europa, o atleta terá que conseguir R$10 mil reais para custear suas despesas referentes a hospedagem e alimentação.

“Dia 14 de novembro estarei em Abu Dhabi, que será meu segundo evento internacional e sonho conseguir participar do Europeu Kids na Irlanda do Norte, que será em dezembro, mas para conseguir, preciso de ajuda financeira e por isso resolvemos fazer a vaquinha. O que garanto é o meu melhor!”, afirma o lutador.

Para a competição em Abu Dhabi João recebeu ajuda do SESI, que contribuiu na compra das passagens, além dos patrocínios do Paraíba Bar e Bolsa Esporte. Até o atual momento, o atleta já conseguiu arrecadar R$940.

Como ajudar

Para ajudar João Vitor a representar o Brasil e o estado do Ceará na Irlanda do Norte basta clicar aqui e fazer a contribuição na vaquinha virtual feita pelo atleta. Existe também outra alternativa para quem tiver dificuldade em acessar o site ou para quem quiser doar uma quantia maior. O lutador disponibilizou o Pix para quem preferir doar outras quantias.

Chave Pix: 063.148.413-21 - João Vitor Martins Freires - Banco BR.

Serviço:

O quê? Vakinha para custear campeonatos internacionais de João Vitor / Doe aqui

Pix: 063.148.413-21 - Joao Vitor Martins Freires - Banco BR.

Assessoria de Comunicação: (85) 99714 - 8251 Fernanda Leite