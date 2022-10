José Aldo e dezenas de torcedores do Flamengo são barrados em voo para final da Libertadores

A polêmica em torno dos serviços não honrados por uma empresa de turismo no Rio de Janeiro, que vendeu pacotes de viagens para Guayaquil (EQU) com quantidade insuficiente de voos, também atingiu o lutador e ex-campeão do UFC José Aldo.

O atleta estava em um grupo de cerca de 70 pessoas que não pôde embarcar para a cidade equatoriana, onde ocorrerá a final da Libertadores da América entre Flamengo e Athletico-PR, neste sábado (29), às 17h.

O último voo com destino à sede da decisão teve check-in encerrado antes do previsto, às 23h30 de sexta-feira (29), o que pegou de surpresa dezenas de pessoas, que ficaram de fora da aeronave.

Os presentes estranharam que um voo marcado para sair às 3h da manhã deste sábado (29) tenha tido o check-in encerrado tão cedo. Até o momento da publicação da reportagem, o atleta não conseguiu adentrar no avião.

Check-in ou aeronave lotada?

Segundo a reportagem do ge.globo, mesmo tendo feito o check-in no horário correto, 11 pessoas não conseguiram embarcar para Guayaquil.

Junta as outras que nem sequer conseguiram realizar o check-in, estas 11 pessoas ficaram revoltadas no saguão do aeroporto Galeão, no Rio de Janeiro. A eles foi entregue apenas um papel com um e-mail e a promessa que o dinheiro seria ressarcido.

Este foi mais um episódio do drama que flamenguistas têm passado após comprarem pacotes com a agência Outsider Tours, ex-patrocinadora do Flamengo.