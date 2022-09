Jornalista Silvio Lancelloti morre aos 78 anos

Sílvio Lancellotti, o primeiro jornalista brasileiro especializado em futebol internacional, morreu, nesta terça-feira (13), aos 78 anos, em São Paulo.

O comentarista estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital São Paulo, localizado na capital paulista, após sofrer uma parada cardíaca. As informações são do Uol.

De acordo com a publicação, Sílvio ficou internado por cerca de uma semana no hospital Oswaldo Cruz. Teve uma parada cardíaca em casa na terça-feira passada (6), foi internado e não acordou mais.

Lancellotti era colunista no Portal R7 e reconhecido como uma referência do jornalismo esportivo internacional. Ex-comentarista dos canais ESPN e pioneiro do futebol italiano no Brasil.

Doente

Após sofrer a parada cardíaca, Silvio não conseguiu se recuperar. De acordo com o jornal O Dia, na última segunda-feira (12), os médicos comunicaram à família que a situação do jornalista era irreversível. Diante do cenário, os familiares autorizaram que os aparelhos fossem desligados.