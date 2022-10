Jornalista pede desculpa para Vítor Pereira após pergunta inusitada em coletiva de imprensa

O jornalista Marco Bello Jr., da rádio Transamérica, pediu desculpas ao técnico Vítor Pereira, do Corinthians, por meio de uma publicação nas redes sociais após pergunta inusitada durante coletiva de imprensa após a derrota do time paulista para o Fluminense por 2 a 0, na quarta-feira, (26), em referência à decisão de permanecer no Brasil em 2023.

Amigos, fiz uma reflexão assim que cheguei em casa e quero dividir com vocês: fui muito mal na minha pergunta ao técnico Vitor Pereira do Corinthians. Era pra ter sido uma pergunta descontraída, mas não saiu assim e acabou soando ofensiva.

Quero aqui pedir desculpas 1/2 — Marco Bello Jr (@marcobellojr) October 27, 2022

O treinador do Corinthians ficou visivelmente irritado com a pergunta. Antes mesmo do questionamento, ele já havia dito que não iria responder nada sobre a possibilidade de ficar no Corinthians no próximo ano, garantindo que o foco da equipe neste momento é a briga por uma vaga na Copa Libertadores.



"Meu amigo, eu sou mais educado do que isso e não vou responder. Os meus pais, felizmente, me deram educação e eu não vou responder. Você foi muito mal educado. Você pegou um assunto que não tem nada a ver com futebol. Não vou lhe responder nenhuma palavra", disse o treinador, elegantemente.



O presidente do Corinthians, Duílio Monteiro Alves, afirmou na noite de quarta que a definição sobre a permanência de Vítor Pereira só vai acontecer após o término do Brasileirão, citando ainda que a indefinição passa por uma "questão familiar" do técnico.



"Faltam duas semanas para o fim do campeonato. Temos o objetivo de classificar o time direto para a Copa Libertadores de 2023. O Vítor tem sua questão familiar e nós vamos nos sentar para resolver essa situação depois que conquistarmos nosso objetivo", disse o dirigente, em breve pronunciamento na Neo Química Arena.