Jornalista Felippe Facincani é demitido da ESPN

O jornalista e comentarista dos canais ESPN, Felippe Facincani, foi demitido da emissora nesta quarta-feira (21). Conforme o Uol Esporte, ele já estava afastado dos programas desde o início da semana e teve o desligamento irreversível causado por problemas internos.

O portal apurou que jornalista se irritou depois de uma modificação de escala e informação foi repassada para a chefia dele. Em comunicado oficial, a ESPN não detalhou o motivo da decisão.

ESPN Emissora "O jornalista Felippe Facincani deixa de fazer parte do time de comentaristas dos canais de esporte da Disney. Agradecemos por todo seu empenho e desejamos sucesso à sua nova etapa profissional."

Carreira de Facincani

Em 2017, Facincani foi contratado pela Fox Sports, onde permaneceu até o fim de 2020. Já em 2021, após a migração de jornalistas à ESPN, ele também passou a integrar a equipe do canal esportivo da Disney no Brasil.

Em agosto do ano passado, Facincani chegou a aparecer sem camisa em uma transmissão ao vivo da ESPN Brasil.

Nas redes sociais, o jornalista explicou o caso, justificando que estava sem camisa para não sujar o fardamento. "Aos que inventam situações e manchetes mentirosas, sinto muito em informá-los, mas até onde eu sei, estava apenas 'sem camisa', na cozinha de casa", disse.

Além disso, explicou que estava devidamente vestido com calção e chinelo. "Apenas sentei por alguns segundos pra checar o áudio, 40 minutos antes, de entrar no ar, e a nossa imagem foi cortada abruptamente! Acontece, home office, pessoal", postou no Instagram.

