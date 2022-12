Jornalista confirma Cristiano Ronaldo no Al-Nassr, da Arábia Saudita

O jornalista italiano especializado em mercado do futebol, Fabrizio Romano, confirmou a ida de Cristiano Ronaldo para o Al Nassr, equipe da Arábia Saudita.

Segundo ele, o acordo entre o clube e o jogador português será válido até 2025. O salário de Cristiano Ronaldo deve ser em torno dos 200 milhões de euros por temporada.

Veja a publicação do jornalista italiano

🚨 Al Nassr are closing on deal to sign Cristiano Ronaldo! Meeting ongoing in order to check all the contract and get documents sorted. 🇵🇹🇸🇦 #Ronaldo



Contract to be valid until June 2025, as expected — salary close to €200m per year, with commercial deals included. pic.twitter.com/7eIgsJrv7R — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 30, 2022

Embaixador de candidatura

O contrato de Cristiano Ronaldo com o time árabe não se limita apenas ao clube, CR7 pode atuar nos gramados por dois anos e meio e no restante do acordo, Cristiano será embaixador do país na candidatura da Arábia Saudita para sediar a Copa do Mundo de 2030.

Al Nassr

No atual momento, Al Nassr está na 2ª posição do Campeonato Saudita, com 23 pontos em 10 jogos. Quem lidera é o Al-Shabab, com 25.