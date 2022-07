Jornalista boliviano elogia Erick e diz que atacante do Ceará poderia jogar na Europa: “um craque!"

O atacante Erick, do Ceará, chamou a atenção de jornalistas bolivianos com a atuação na vitória contra o The Strongest, em La Paz. O camisa 11 marcou no confronto, ajudando na construção da histórica virada no Estádio Hernando Siles, na Bolívia.

O programa 'Estúdio Estádio', da Monumental FM, desta quarta-feira (30), enalteceu a partida do atacante alvinegro, tratando-o como “craque” e “jogadoraço”. Um dos jornalistas da bancada disse que Erick poderia atuar nas principais ligas da Europa, como Inglaterra, Espanha e Alemanha. O comentarista ainda elogiou a postura do Ceará na altitude de La Paz.

“Contra o Ceará, que é uma equipe que responde à estirpe e estilo brasileiro de futebol, com um jogador de exceção, que eu não sei se é seu nome ou apelido futebolístico, um tal de Erick, jogador de primeira linha. Jogadoraço! Impressionante o que fez, e por favor me contem a história de que não se pode jogar na altitude. O que pensam dessa maneira… e pior, que não se pode ganhar na altura… deem uma nota para o Erick. Perguntem a ele como é para fazer os gols, como é que corre. É uma equipe (Ceará) que tem jogadores de exceção. Este Erick poderia jogar na Inglaterra, na Alemanha, na Espanha, aonde seja. É um craque!”

Aos 24 anos, Erick chegou ao Ceará em julho de 2021 . Na atual temporada, disputou 30 partidas, com três gols e duas assistências. O atacante está entre os principais artilheiros do Alvinegro de Porangabuçu em competições internacionais, atrás de Vina (4) e Mendoza (6).

Veja programa na íntegra