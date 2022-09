Jornalista Antero Greco antecipa cirurgia após passar mal ao vivo

O jornalista Antero Greco passou mal ao vivo durante edição da madrugada desta sexta-feira (9) do SportsCenter, programa da ESPN. Em áudio enviado a colegas, que o Uol Esporte teve acesso, o comentarista afirmou que estava bem, mas que precisará antecipar uma cirurgia que estava prevista para outubro.

"Eu acabei tendo sintomas e resquícios de uma cirurgia que eu fiz em junho e que eu sabia que teria de refazer, mas em princípio sem pressa, talvez para o começo de outubro, metade do próximo mês. Como me deu essa crise durante o programa, essa cirurgia vai ser antecipada para o começo da semana", revelou.

Ele recebeu um socorro inicial da equipe da ESPN, sendo encaminhado a um hospital.

Antero também foi atendido pelo médico que já o acompanha. "Ele me tranquilizou e disse que está tudo bem. O que iríamos fazer com mais calma agora terá de ser feito com urgência", acrescentou.

Antero Grego Jornalista "Estou otimista e eles também. Logo, espero estar de volta ao SportsCenter. Agradeço o pensamento positivo e as orações".

Programa interrompido ao vivo

Durante o programa SportsCenter, o apresentador Felipe Motta questionou Antero sobre o papel da torcida do São Paulo em meio à vitória do time sobre Atlético-GO. O jornalista começou a responder, mas não conseguiu finalizar o raciocínio.

"A torcida do São Paulo me lembra a torcida de Palmeiras e Corinthians quando seus times eram...", disse. Neste momento, começou a fazer sinais para que Motta retomasse o comando do programa.

Felipe chegou a continuar a análise, mas interrompeu para perguntar: "está tudo bem, Antero?". "Não", respondeu o comentarista.

"Vamos fazer o seguinte: vamos para um rápido intervalo, nós já voltamos aqui no Sports Center", o apresentador anunciou. Conforme o Uol, o intervalo durou mais de cinco minutos.

Informe sobre o estado de saúde

Ao retomar o programa, Felipe estava sozinho na bancada, e explicou que Antero não se sentiu bem e não conseguiria prosseguir na apresentação.

"Fãs de esporte, estamos de volta. Vocês perceberam no último bloco que o Antero Greco não se sentiu bem. Ele está sendo atendido ao lado do estúdio. Ele está bem, está melhor, mas não vai dar para seguir no nosso programa", disse.

Ao final do programa, Felipe atualizou o público sobre o estado de saúde do colega: "Sofremos um susto. A informação é que o Antero Greco está sendo atendido, está com o médico dele. Está bem, consciente e desejamos pronta recuperação".