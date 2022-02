Jornal inglês lista Romário e Vágner Love entre os mais extravagantes do futebol

O jornal britânico "Daily Star" listou os brasileiros Romário e Vágner Love entre os mais extravagantes do futebol. A lista contempla ainda o argentino Diego Maradona, o norte-irlandês George Best, o francês Adil Rami, os italianos Antonio Cassano e Marco Borriello, o romeno Adrian Mutu e o inglês Peter Storey.

O tablóide utiliza uma fala do ex-atacante búlgaro Hristo Stoichkov, onde revela que Romário, em entrevista a revista FourFourTwo, "só estava interessado em duas coisas: futebol e f****". Além disso, o Daily Star menciona o "estilo de vida festeiro do brasileiro" como fator preponderante para a saída do Barcelona em 1995.

"Romário foi um dos talentos mais empolgantes do Barcelona, mas sua ascenção meteórica desmoronou rapidamente", destacou o jornal.

Além de Romário, o atacante Vágner Love, de 37 anos, também foi mencionado pelo jornal britânico, ao relembrar uma entrevista do brasileiro à Playboy Brasil, onde relatou ter participado de orgias enquanto estava solteiro. Atualmente, Love atua pelo FC Midtjylland, da Dinamarca.

Quero receber conteúdos exclusivos de esporte