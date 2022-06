Jornal espanhol diz que Mbappé pediu saída de Neymar e mais 12 nomes para renovar com o PSG

Kylian Mbappé pediu a saída de Neymar e outros 13 jogadores para renovar com o PSG nesta temporada, segundo o jornal espanhol Mundo Deportivo. A proposta financeira teria sido apenas parte do acordo para que o francês permanecesse no Parque dos Príncipes.

Além disso, o jogador teria tido carta branca para decisões internas do clube, como a lista da saída de companheiros de time. A equipe ambiciona conquistar a Champions League e tem no atacante um grande trunfo para isso. A equipe foi eliminada nas oitavas pelo Real Madrid, que levou o título.

Após deixar a competição, o time começou uma reformulação para a temporada seguinte. A primeira medida foi renovar com o jogador francês, que vai defender o clube até 2025. Depois, a lista de dispensa pedida por Mbappé.

Confira a suposta lista:

Mauricio Pochettino (técnico)

Neymar (atacante)

Thilo Kehrer (zagueiro)

Julian Draxler (atacante)

Danilo Pereira (volante)

Leandro Paredes (volante)

Ander Herrera (volante)

Layvin Kurzawa (lateral)

Mauro Icardi (atacante)

Pablo Sarabia (atacante)

Juan Bernat (lateral-esquerdo)

Idrissa Gueye (volante)

Colin Dagba (lateral-direito)

Sergio Rico (goleiro)