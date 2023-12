Jornal da Inglaterra compara Fluminense a time de aposentados antes da decisão do Mundial de Clubes

Envolvido na final do Mundial de Clubes, onde enfrentará o Manchester City nesta sexta-feira (22), o Fluminense foi comparado a um time de aposentados pelo jornal inglês "The Telegraph". O periódico publicou uma matéria afirmando que os titulares de Fernando Diniz se encaixariam mais em uma equipe participante do Soccer Aid, um torneio beneficente que conta com a presença de ex-jogadores de futebol.

"Em sua primeira final de Mundial de Clubes, o Manchester City enfrenta um adversário improvável ao título: um time brasileiro com sete veteranos do futebol", ressalta o jornal no início do texto. Escrita pelo jornalista Sam Wallace, a matéria ressalta os atletas de "idade elevada", como Marcelo (35 anos), Felipe Melo (40 anos) e Fabio (43 anos). Cano, Ganso, Keno e Samuel Xavier, todos com mais de 33 anos, também aparecem no texto.

Legenda: Publicação do jornal 'The Telegraph'. Foto: Reprodução