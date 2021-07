Jorginho vibra com campanha do Ceará na Série A e quer primeira vitória fora de casa

Na 7ª colocação na Série A do Campeonato Brasileiro, com 18 pontos em 12 jogos, Ceará defende invencibilidade de oito partidas. Apesar da boa campanha, o Alvinegro ainda não venceu fora de casa na competição. No próximo domingo (25), atletas e comissão técnica buscarão os três pontos na Ilha do Retiro, às 20h30, diante do Sport.

O meia Jorginho, que cumpriu suspensão diante do Athletico/PR no último sábado, espera que o Vovô vença a primeira fora de casa, mesmo destacando a dificuldade que será enfrentar o time pernambucano.

Jorginho Meia do Ceará "Todo jogo da Série A é difícil. Não só contra o Sport, que também será. Mas estamos em uma crescente, invictos há 8 jogos e precisamos jogar fora de casa da mesma maneira que a gente vem jogando em casa. Se a gente quiser brigar lá em cima, temos que conseguir as vitórias fora de casa. Vamos em busca de um grande resultado contra o Sport", disse ele.

Campanha do Ceará fora

Em 6 jogos fora de casa na Série A, o Ceará empatou 5 e perdeu um. São 4 gols marcados e 6 sofridos:

Santos (1x3)

Chapecoense (0x0)

Internacional (1x1)

Bragantino (0x0)

Fluminense (0x0)

Cuiabá (2x2)

Retorno

O meia deve ser titular do Alvinegro no domingo, já que ficou fora por suspensão. Ele elogiou a equipe diante do Athletico/PR e espera que a sequência invicta se mantenha por muito tempo.

"Estamos há oito partidas invictos e esperamos que sejam, mais partidas ainda. Estamos em uma crescente muito boa. É se preparar da melhor maneira possível para cada jogo. Eu fiquei fora o último jogo, mas o time que entrou foi muito bem e determinado em buscar o resultado. Temos tudo para fazer um bom jogo em Recife".

Jorginho tem 25 jogos com a camisa alvinegra e quatro gols marcados. Na Sèrie A, ele ganhou a vaga de Vina no meio campo e já fez 9 jogos como titular do Vovô.

