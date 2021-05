Jorginho sobre a maratona de jogos do Ceará: "jogador tem que estar preparado"

O Ceará está envolto em uma verdadeira maratona de jogos, podendo realizar 4 jogos em 6 dias, entre Estadual e Copa Sul-Americana. Esta semana, o Vovô jogou na segunda-feira pela 2ª Fase do Estadual, enfrenta o Ferroviário na quarta-feira pela semifinal, quinta-feira entra em campo pela Sul-Americana contra o Bolívar e pode jogar a final do Campeonato Cearense no domingo, 23, se avançar.

O meia Jorginho, que marcou dois golaços contra o Atlético Cearense na vitória por 5 a 2 no Vovozão, na última segunda-feira, resultado que classificou o clube para as semifinais, afirmou que jogador precisa estar preparado para momentos como estes.

"Jogador é preparado para tudo. Desde o meio do ano a gente se preparou para aguentar o ano todo. Nos últimos jogos, tivemos pouco tempo para se recuperar, mas o Ceará tem todo um trabalho com os professores, a preparação física, nutricionista, todos envolvidos na causa. Temos pouco espaço para jogos. Jogamos sábado, segunda, e temos dois próximos. É estar preparado para tudo, mentalizado e focado conseguir objetivos no ano".

Ouça o CearáCast

Powered by RedCircle

Segundo Jorginho, ele tem se preparado para jogar os três jogos se necessário.

"Nada pode nos atrapalhar. Agora é jogo atrás de jogo, mas fizemos uma boa pré-temporada e todo jogador quer estar jogando. Eu não sou diferente, e se tiver que jogar, é me preparar para jogar os três jogos", disse.

Momento

Sobre seu momento no Ceará, o meia afirmou estar satisfeito após pedir oportunidades ao técnico Guto Ferreira.

"Estou muito feliz atuação. Eu esperava uma atuação dessa, me cobro todos os dias. Tive uma conversa com o Guto, que precisava de oportunidades e ele deu. Eu quero sempre jogar, ajudar, respeitando os companheiros e o Guto. Estou feliz pela vitoria e classificação para a semifinal do Cearense".

Confira a entrevista de Jorginho