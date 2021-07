Jorginho e Yony González viajam e serão opções para o Ceará contra o Cuiabá

O técnico Guto Ferreira terá duas opções a mais para montar o Ceará de olho no duelo contra o Cuiabá, neste domingo (11), às 18h15min, na Arena Pantanal. O meia Jorginho e o atacante Yony González, que não haviam sido relacionados para a partida contra o Fluminense, viajaram e se juntaram à delegação alvinegra.

Jorginho ganhou a vaga de Vina e estava sendo titular, mas ficou fora por conta de corte sofrido na boca na partida contra o Juventude, no último domingo (4). Ele recebeu 17 pontos e precisou ficar ausente para recuperação por conta de dores.

Legenda: Yony González é um dos que precisa mostrar que pode brigar por titularidade Foto: Fausto Filho/Cearasc.com

Já Yony González não vinha sendo relacionado por opção do técnico Guto Ferreira. Após o jogo contra o Flu, o treinador falou sobre a situação do atacante.

"É um jogador que tem buscado, nos treinamentos, se aprimorar. O tipo de condição dele, quando veio, não era muito boa. Teve Covid, teve lesão, e isso tudo foi atrapalhando a evolução dele. Agora vem treinando, vem crescendo nos treinamentos, e vamos ver a questão de que maneira a gente vai poder oportuniza-lo, ou não. Até porque nós dependemos de jogadores que entram e dão resposta. A medida que não dá resposta, volta a trabalhar e a esperar oportunidade. E é isso que ele vem fazendo", afirmou Guto.

Com 14 pontos conquistados, o Ceará ocupa a 9ª colocação na Série A do Campeonato Brasileiro, enquanto o Cuiabá está em 18º e ainda não venceu após oito jogos, com cinco empates e três derrotas.