Jorginho é eleito o melhor jogador do ano para a Uefa; veja premiações

O brasileiro naturalizado italiano Jorginho foi eleito o melhor jogador do ano pela Uefa. Em cerimônia realizada nesta quinta-feira (26), o volante do Chelsea desbancou na decisão o companheiro francês Kanté e o belga Kevin De Bruyne, do Manchester City.

"O agradecimento é para todos que me ajudaram nessa temporada, aos torcedores, aos jogadores, ao técnico e todas as pessoas que acreditaram em mim, me motivaram a trabalhar mais", declarou o atleta que venceu a Eurocopa e a Liga dos Campeões.

Durante o evento, em Instambul, na Turquia, a Uefa elegeu também os melhores jogadores de cada posição no futebol masculino e feminino, além dos principais técnicos. Confia abaixo as demais premiações:

Melhores jogadores do ano

Futebol masculino: Jorginho (ITA), volante do Chelsea.

Futebol feminino: Alexia Putellas (ESP), meia do Barcelona.

Melhores técnicos do ano Futebol masculino: Thomas Tuchel (ALE), técnico do Chelsea.

Futebol feminino: Lluís Cortés (ESP), ex-técnico do Barcelona. Melhores goleiros do ano Futebol masculino: Mendy (SEN), goleiro do Chelsea.

Futebol feminino: Paños (ESP), goleira do Barcelona. Melhores defensores do ano Futebol masculino: Rúben Dias (POR), zagueiro do Manchester City.

Futebol feminino: Pares (ESP), zagueira do Barcelona. Melhores meio-campistas do ano Futebol masculino: Kanté (FRA), volante do Chelsea.

Futebol feminino: Alexia Putellas (ESP), meia do Barcelona. Melhores atacantes do ano Futebol masculino: Halland (NOR), atacante do Borussia Dortmund.

Futebol feminino: Hermosa (ESP), atacante do Barcelona.

