Jorginho critica comportamento de Abel Ferreira e Palmeiras responde com nota repudiando xenofobia

Após ver o Atlético-GO perder por 4 a 2, o técnico Jorginho fez críticas ao comportamento de Abel Ferreira, treinador do Palmeiras, rival desta quinta-feira (16), em jogo do Brasileirão. Em nota, o time paulista repudiou as declarações que chamou de 'xenófobas'.

Em coletiva de imprensa pós-jogo, o comandante do time atleticano relatou que o português desrespeitou o árbitro Ramon Abatti e, além disso, teria desrespeitado o Brasil.

"Quando você bate palma para o árbitro está querendo literalmente “sacanear” o juiz. Então, é uma coisa que me revolta como treinador, como brasileiro... Vem ao nosso país e tá desrespeitando o nosso país, os nossos árbitros, dizendo que ele é cego, xingou de ele de tudo que é nome e nada aconteceu. Mas tudo bem. Vai ficar como se eu perdi o jogo, é o choro do perdedor. E as coisas passam e noa acontece nada. Mas eu quero deixar esse meu protesto aqui", disse o técnico.

O técnico do Dragão também recordou que Abel Ferreira já havia sido expulso de campo em outras ocasiões. Jorginho ainda pediu punição ao técnico português.

"Quero deixar claro o que aconteceu, nós pedimos uma punição severa e não houve uma punição por parte da arbitragem porque o quarto árbitro não relatou para o árbitro o que o Abel fez. Então, lamento muito porque não pode acontecer esse tipo de falta de respeito com o árbitro e automaticamente com minha equipe. Tem que ter um cuidado maior com isso, não é à toa que não só ele, mas toda a comissão técnica (do Palmeiras) tem sido expulsa constantemente porque falta esse tipo de respeito", concluiu.

Resposta alviverde

Por meio de nota oficial, o Palmeiras disse que o técnico do Atlético-GO foi xenófobo com Abel Ferreira. Confira o texto completo:

"A Sociedade Esportiva Palmeiras repudia com veemência as manifestações de cunho xenófobo que têm sido constantemente endereçadas à nossa comissão técnica.

Nascemos pelas mãos de imigrantes que não somente fundaram um dos clubes mais vitoriosos do mundo, como também contribuíram com a formação da sociedade brasileira e da identidade nacional.

A nossa história de 107 anos foi construída por jogadores, profissionais e torcedores de diferentes nacionalidades e etnias, sem distinção. Portanto, não toleramos declarações preconceituosas que incitem a aversão a estrangeiros.

Nossos gramados não são feudos reservados a pessoas de um só país. Pelo contrário, neles há espaço para todos que tenham vontade e capacidade de melhorar o futebol brasileiro".