Jorginho comemora atuação contra Grêmio, mas mantém "pés no chão" para continuidade da Série A

Autor do gol da vitória do Ceará sobre o Grêmio por 3 a 2 no último domingo (30) o meio-campista Jorginho foi o grande destaque do triunfo alvinegro na estreia da Série A do Campeonato Brasileiro. Nesta segunda-feira (31), em entrevista coletiva, Jorginho ressaltou felicidade pelo desempenho em campo, mas manteve cautela para o decorrer do campeonato.

“Muito feliz pela minha atuação e mais ainda pela vitória de ontem que foi muito importante. É o começo, mas nós temos que manter os pés no chão. Espero que nas próximas partidas eu possa ajudar meus companheiros da melhor forma possível.”

Diante do Grêmio, Guto Ferreira mandou ao gramado da Arena Castelão uma equipe alternativa. Sem a presença de 9 titulares, com exceção de Oliveira e Messias, o Ceará mostrou força do elenco e superou a forte equipe gaúcha em casa. Jorginho destacou dois atletas, que também marcaram gols na estreia do Vovô, Rick e Cléber, além de ressaltar a força do grupo alvinegro.

Jorginho Meio-campista do Ceará “O Rick e o Clebão fizeram uma grande partida. Antes do duelo, chamei o Rick e falei para ele ter tranquilidade, não ter medo de partir para cima do adversário. Então, isso foi fundamental também para ele desempenhar um bom futebol. O Clebão é um jogador nato da área que ajuda bastante, atacando e defendendo também, fez uma grande partida. Mas, quero ressaltar o grupo, pela entrega de ontem, fizemos uma boa partida. Esse é o Ceará que eu conheço, um time guerreiro que não desiste de nenhuma jogada. No final, estávamos exaustos, mas a gente não desistiu e Deus nos coroou com um gol no final e espero que seja só o começo de grandes coisas que estão por vir.”

Clássico-Rei pela Copa do Brasil

Sem tempo para comemorar e descansar, o Ceará volta seus focos para o Clássico-Rei desta quarta-feira (02) pela 3ª fase da Copa do Brasil. O duelo contra o Fortaleza acontece no dia do aniversário de 107 de fundação do Alvinegro de Porangabuçu. Para Jorginho, o local de comemorar a vitória era no vestiário e o foco no du

Jorginho Meio-campista do Ceará "A gente comemorou depois do jogo no vestiário. Ali era o momento de comemorar mesmo. Mas, depois de orar, já começamos a pensar no jogo de quarta-feira contra o rival (Fortaleza). Sabemos que será um jogo muito difícil, mas entendemos que clássico não se joga, clássico se ganha, e espero que consigamos fazer um grande jogo e sair com o resultado."