Jorginho celebra boa fase pelo Ceará e garante equipe no "caminho certo" para conquistar vitórias

O meio-campista Jorginho conquistou seu espaço na equipe principal de Guto Ferreira. O atleta esteve em campo nas últimas cinco partidas do Ceará na Série A do Campeonato Brasileiro, tendo anotado um gol no empate diante do São Paulo, no último domingo (27). Em coletiva de imprensa realizada nesta segunda-feira (28), Jorginho comentou sobre a boa fase vivida na equipe alvinegra.

“Quando eu cheguei aqui, eu pensei em estar jogando, mas sempre respeitando meus companheiros. Graças a Deus estou em ótima fase, conseguindo ajudar o grupo da melhor maneira possível e pensando jogo a jogo. Naturalmente está acontecendo. Tenho agarrado as oportunidades e agora é dar sequência e sempre conseguir nossos objetivos, sempre conquistar a colocação no campeonato, pois estamos em crescimento e no caminho certo.”

Com nove pontos conquistados em sete partidas, o Ceará atravessa um momento mais tranquilo: são três jogos sem perder na Série A do Campeonato Brasileiro. O empate diante do São Paulo foi de se lamentar pelo grupo alvinegro, que criou boas oportunidades de gol, mas não conseguiu concluir com eficácia. No entanto, para Jorginho, a equipe está no caminho certo para conquistar uma sequência de vitórias.

“Estamos fazendo bons jogos. Merecemos vitórias a mais, porque todo jogo nós temos oportunidade, criamos oportunidade de gol. Estamos no caminho certo. Se continuarmos nele, tenho certeza que as vitórias virão naturalmente e estaremos na ponta da tabela.”

Assista à coletiva na íntegra: