Jorge Victor não é mais técnico do time feminino do Ceará

O Ceará anunciou nesta terça-feira (17), a saída do técnico de sua equipe feminina, Jorge Victor. O treinador mineiro deixa o clube após a participação no Campeonato Brasileiro Série A2, equivalente à Série B da modalidade.

Em comunicado, o clube agradeceu ao profissional e informou que Erivelton Viana, ex-zagueiro do clube, assumirá interinamente.

"O técnico Jorge Victor não faz mais parte do comando técnico do Ceará Feminino. O clube agradece ao profissional e deseja boa sorte em sua caminhada. Erivelton Viana assume o cargo interinamente", disse o Ceará em comunicado

As meninas do Vozão foram eliminadas nas quartas de final, batendo na "trave" mais uma vez pelo acesso à elite nacional. Jorge comandou o Ceará em nove jogos, mas no confronto do acesso, empatou uma e perdeu a outra para o Cresspom/DF, sendo o último jogo no Vovozão.

No quase

Assim, pela 3ª temporada que o Ceará perde a chance de acesso nas quartas de finais: em 2019 foi eliminado pelo Cruzeiro, em 2020 pelo Botafogo e este ano pelo time candango.