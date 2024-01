Jorge Recalde e Lucas Mugni serão os dois últimos reforços a se apresentarem no Ceará; veja detalhes

Nesta terça-feira (2), o Ceará se apresentou em Porangabuçu e iniciou as suas atividades de forma presencial visando a disputa da temporada de 2024. No entanto, o elenco alvinegro ainda aguarda a presença de dois atletas para ficar oficialmente completo. Dos novos contratados para a temporada, apenas Jorge Recalde e Lucas Mugni ainda não desembarcaram na capital cearense.

Os meias devem chegar até o fim desta semana para serem integrados ao plantel do Vovô. Quem chega primeiro é o argentino Lucas Mugni, que desembarca no Aeroporto Pinto Martins no fim da tarde desta quarta (3) e inicia as atividades já na quinta-feira (4).

Já o paraguaio Jorge Recalde tem previsão de chegada para esta sexta-feira (5). O meia-atacante deve treinar com o elenco logo no dia seguinte, sábado (6). Em uma publicação nas redes sociais, ele deixou um recado para a torcida do Vozão.

Jorge Recalde Meia-atacante do Ceará “Em 2024, vamos trabalhar juntos, com dedicação e muito compromisso, para alcançar os objetivos do clube. Vamos, Vovô", disse.

REAPRESENTAÇÃO ALVINEGRA

O Vozão se reapresentou na tarde desta última terça-feira (2). O elenco alvinegro iniciou os treinos presenciais visando a estreia no Campeonato Cearense, marcada para o dia 21. No CT de Porangabuçu, os atletas passaram por avaliações físicas e fizeram os primeiros trabalhos com bola sob o comando de Vagner Mancini.

Após o monitoramento dos níveis de creatina quinase (CK) com os profissionais do CESP, os atletas foram ao gramado do Vovozão e iniciaram o dia com um aquecimento. Em seguida, a comissão técnica organizou um trabalho de marcação em campo reduzido. Em seguida, o técnico Vagner Mancini organizou um treinamento de dois toques focado no perde e pressiona.

Seis atletas das categorias de base participaram do treinamento em Porangabuçu, foram eles: o goleiro Wendell, o zagueiro Mateus Costa, o volante Steven, o meia Caio e os atacantes Kauã e Kevin. Nesta quarta (3), o Alvinegro realiza o seu segundo dia de treinos, com atividades em dois períodos.