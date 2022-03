Jorge Macedo fala sobre demissão e avalia a gestão como executivo de futebol do Ceará

Ex-executivo de futebol do Ceará, Jorge Macedo participou do programa A Grande Jogada, da TV Diário, nesta quinta-feira (10). Ele detalhou bastidores da própria demissão após a eliminação do Alvinegro do estadual, avaliou a gestão e falou do futuro. Ao lado de André Almeida, Tom Barros e Wilton Bezerra, Antero Neto comandou a entrevista exclusiva.

Macedo acredita que a demissão foi motivada pela eliminação do Vovô no Cearense. A equipe foi eliminada pelo Iguatu, nas quartas de final da competição. Além dele, o auxiliar técnico Daniel Azambuja e o preparador físico André Volpe também foram desligados.

“Acredito que foi em função dessa eliminação precoce. O presidente pode explicar melhor. Ele queria dar uma mudada e aproveitou o momento. Tomou a decisão dele, tem que respeitar por que a gente sabe onde aperta nesses momentos. Ele, como presidente, autoridade maior dentro do clube, deve ter sofrido muitas pressões e acabou fazendo essa alteração”, avalia.

A GESTÃO

Jorge Macedo chegou ao Ceará no final de 2019 e permaneceu por duas temporadas. Ele avalia como positiva a atuação no alvinegro e cita transformações realizadas.

“Foram temporadas desgastantes. Em relação ao Ceará, eu só tenho a agradecer. Foi um clube que me ajudou bastante, fui muito feliz no Ceará. A gente ajudou em conjunto com o presidente, os demais diretores. Fizemos uma reformulação ampla, em todos os aspectos. Acabamos agora fazendo dois brasileiros com mais de 50 pontos, classificação na Copa do Nordeste, fomos vice-campeões do Nordeste, fizemos vendas para o exterior. Reformulamos muitas coisas dentro da estrutura. Quem conheceu o Ceará em 2019 sabe que houve uma mudança grande de patamar para chamar atenção e trazer jogadores do cenário nacional. Foi muito positiva a minha passagem e só tenho a agradecer ao Ceará pela oportunidade”, conta.

O ex-executivo do Ceará comenta também os principais avanços e diferenças do trabalho realizado durante a sua gestão.

“A gente fez uma reforma total do departamento médico, na academia, no gramado, tem projeto para um outro gramado no CT, reforma nos vestiários… Montamos departamento de análise de desempenho e de mercado, que não tinha, um de assistente social. Estávamos no processo para trazer também um psicólogo. Conseguimos fazer a unificação de todas as áreas. No elenco, nos dois últimos Brasileiros, o time jogou de igual pra igual com todas as equipes. Não se via isso antigamente. Pensando em 2022, está muito mais equilibrado nas competições. Claro que há dificuldade na parte ofensiva. A gente estava trabalhando com oportunidades que iam surgir no decorrer da temporada para conseguir trazer esse jogador que faria a diferença. O Dentinho e o Lindoso... para suprir a característica do Richard. Acho que o Lindoso vai agregar muito. A gente deixa esse legado e condições de fazer, nessa sequência, um bom campeonato de futebol”, conta.

TROPEÇOS

O Ceará teve uma sequência de quase conquistas. Jorge Macedo comenta dificuldades e também o aspecto mental do grupo e tropeços.

O importante é chegar nesses momentos, e conseguiu chegar. A Copa do Nordeste foi frustrante. Desestruturou um pouco a equipe. Aquela confusão que deu na final nos prejudicou muito. Foi um desgaste emocional muito grande e pras competições seguintes. O Ceará jogou 19 vezes em maio. Acho que misto de ansiedade em querer ganhar, um pouco também de qualidade os jogadores. Ali, estavam começando a se acostumar, a criar casca. Um grupo começa a disputar grandes jogos, ele acaba tendo sucesso. Acredito que agora esse grupo vai estar mais maduro e conquistar os títulos que espera.

“A própria reta final do Brasileiro, a gente podia ter buscado aquela vaga na Libertadores. tinha condição. Em 2020, a gente teve certos momentos de estar brigando por títulos. Claro que nem tudo são acertos, alguns jogadores vieram com uma expectativa e não deram certo. Quando você faz contratação, corre risco. A gente tem que fazer apostas em jogadores que estão em divisões menores ou em outro clube sem jogar muito”, explicou.

E o 9?

Jorge Macedo explica as dificuldades em conseguir contratar um camisa 9 para o time.

“O Tiago joga com dois atacantes na frente. Precisa ter mais mobilidade até para pressionar mais e participar mais do jogo. A gente trouxe o Zé Roberto nesta função e continuamos a busca de um jogador para agregar. E era uma busca incansável, com várias alternativas. Tem que encaixar no orçamento, ter o aval da comissão técnica... São vários aspectos para trazer um jogador”, explanou.

DESAFIOS

Sobre a profissão, ele revela que é um desafio. Precisa convencer o jogador e a família, chegar nele primeiro. Muitas vezes o atleta já tem várias propostas. Ele conta que há dificuldade em contratar para o clube.

“Não é fácil. Não é só questão financeira, mas a gente também tem essa limitação. Então, às vezes, a gente demora. Ocorre que hoje o Ceará tá com uma estrutura. Os jogadores já olham diferente. O estado virou referência no futebol brasileiro. Além disso, tem que ver os objetivos do clube e objetivos pessoais de cada atleta. São diversos fatores que tem que saber pra conseguir convencer esse atleta.”

Ainda sobre a função, Macedo detalha que vai além de contratar peças para o time.

“Vocês não viram em nenhum momento alguém comentar sobre briga dentro do Ceará, evitar que o jogador chegue atrasado. É uma função do executivo manter esses departamentos… Não é só montar o elenco. Se não conseguir dar esse respaldo, esse ambiente saudável, daqui a pouco você não consegue se manter nem com o melhor elenco. São diversos fatores. A maneira como vai conduzir esse trabalho daqui pra frente é importante. É dar tranquilidade pros jogadores, com a comissão, para que tenha um ambiente bom”, disse.

Quanto às críticas que vinha recebendo da torcida, Jorge diz que a pressão no cargo é comum.

“Tem que ser cobrado. A gente tava acostumado com o torcedor que vai ao estado, sentia o termômetro no estádio. A gente recebe muitas críticas, elogios, palavras de conforto de torcedores. Recebi muitas mensagens de torcedores agradecendo.. Quem tá nessa função tem que estar preparado pra isso. Tem o ônus e o bônus, e tem que conviver com isso. É desgastante, e uma cobrança diária”, revelou.

FUTURO

Sobre o futuro, Jorge Macedo diz que está descansando um pouco, mas aguarda movimentação no mercado.

“Tem clubes que também trocam a sua diretoria. O interessante é conseguir pegar o início da temporada. Vai ser um ano de muito aprendizado para saber como vão ser os movimentos daqui pra frente”, concluiu.