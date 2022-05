Jorge Jesus viaja a Istambul para assinar com o Fenerbahçe, diz jornal português

Jorge Jesus deve acertar com um novo clube nas próximas horas. O técnico português viajou para Istambul nesta terça-feira para assinar contrato de uma temporada com o Fenerbahçe. A informação da viagem é do jornal português "A Bola".

De acordo com a publicação, o treinador português, de 67 anos, foi para a Turquia acompanhado de dois auxiliares, João de Deus e Márcio Sampaio, e também do advogado, Luís Miguel Henrique.

Uma das condições do técnico para fechar com o clube turco era a classificação para a próxima edição da Champions League, feito que o Fenerbahçe atingiu há poucos dias.

A diretoria do Fenerbahçe manteve os contatos com Jorge Jesus desde então, e a classificação à fase prévia da próxima Liga dos Campeões acelerou o acerto. O Fener foi vice-campeão turco.

Especulado

O técnico esteve recentemente no Brasil, onde voltou a ter seu nome especulado no Flamengo, clube no qual fez história em 2019 com os títulos da Libertadores e Brasileiro da Série A. Em conversa revelada pelo Uol, disse que só poderia esperar até o dia 20 de maio antes de definir seu futuro.

O último time de Jorge Jesus foi o Benfica, entre o meio de 2020 e o fim de 2021.

