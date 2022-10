Jorge Jesus chuta jogador após ficar incomodado com cera em partida do Campeonato Turco; veja

Na partida entre Fenerbahçe e Istanbulspor pelo Campeonato Turco, Jorge Jesus mostrou que não tem tolerância com simulações, popularmente conhecida como "cera". O ex técnico do Flamengo se irritou ao ver um jogador do Istanbulspor deitado no chão, perto de sua área técnica, acreditando que o atleta estaria simulando uma lesão.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, o técnico aparece bem incomodado, chega a dar um leve chute no jogador que está deitado no campo e faz um gesto com a mão pedindo para que ele levante. Ao entrar em cena a equipe médica, Jorge Jesus percebeu que o atleta realmente havia se lesionado e aparece passando a mão na cabeça do jogador. O quarto árbitro viu e acompanhou toda a situação de perto.

No jogo, a equipe comandada pelo português venceu pro 5 a 2, garantiu a oitava vitória na competição e é líder do Campeonato Turco com 26 pontos.

