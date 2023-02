Joias da base brilham, Flamengo vence Resende e dispara na liderança do Carioca

Na falta dos titulares, preservados para o primeiro jogo da final da Recopa Sul-Americana, o Flamengo contou com as promessas da base para vencer o Resende por 2 a 0 neste sábado, em Volta Redonda, e disparar na liderança do Campeonato Carioca. Matheus Gonçalves e André, que entraram no segundo tempo, marcaram os gols que garantiram o triunfo do time rubro-negro.



Classificação e tabela

Com o resultado, o Flamengo chegou aos 20 pontos, mantém a invencibilidade na competição e ainda a liderança isolada. Em oito rodadas, são seis vitórias e dois empates. Vice-lanterna do Carioca, o Resende segue com quatro pontos.



O Flamengo volta a campo pelo Estadual do Rio no próximo sábado e tem o clássico com o Botafogo, em Brasília, pela frente. Já o Resende, que luta para tentar fugir do rebaixamento, encara o Nova Iguaçu.