Joia do Ceará, João Victor foi o 2º atleta mais jovem a disputar a Série A 2021

O atacante João Victor, de apenas 17 anos, viveu um ano mágico com a camisa do Ceará Sporting Club. Acumulando convocações para a Seleção Brasileira de base, a joia da Cidade Vozão estreou profissionalmente e disputou partidas do Campeonato Cearense, da Copa do Nordeste, da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro.

Entre os atletas da Série A 2021, João Victor foi o 2º mais jovem a disputar a competição, ficando atrás do atacante Ângelo, do Santos, que tem 16 anos. Sávio, do Atlético-MG, Victor Gabriel, do Sport, e Felipe Augusto, do Corinthians, todos com 17 anos, completam a lista.

Veja os jogadores mais jovens a atuarem na Série A 2021

Ângelo, atacante do Santos - 16 anos, 05 meses e 09 dias

João Victor, atacante do Ceará - 17 anos, 01 mês e 03 dias

Sávio, atacante do Atlético-MG - 17 anos, 01 mês e 20 dias

Victor Gabriel, lateral-esquerdo do Sport - 17 anos, 01 mês e 28 dias

Felipe Augusto, atacante do Corinthians - 17 anos, 04 meses e 07 dias

Legenda: O atacante João Victor deverá ser utilizado na Copa São Paulo de Futebol Júnior 2022 Foto: Divulgação / Ceará SC

João Victor esteve em campo na vitória do Ceará contra o Grêmio por 3 a 2, na estreia da Série A do Campeonato Brasileiro. À época o Alvinegro de Porangabuçu era treinador por Guto Ferreira. O ex-comandante alvinegro voltaria a escalar o atacante contra o no empate em 1 a 1 contra o arquirrival Fortaleza pela 3ª fase da Copa do Brasil. Antes, havia entrado em campo na vitória do Ceará contra o Salgueiro, pela Copa do Nordeste.

O atacante é avaliado pela comissão técnica de Tiago Nunes. Entre os atletas da base, apenas o meio-campista Léo Rafael será integrado no momento, se reapresentando ao Ceará em 08 de janeiro. João Victor, por sua vez, estará no grupo que disputará a Copa São Paulo de Futebol Júnior.