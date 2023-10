Jogos Pan-Americanos de 2023: veja a lista de convocados da Seleção Brasileira de futebol

BAIXA DE ÚLTIMA HORA

A lista inicial anunciada por Ramon contava com a presença do zagueiro Lucas Halter, que defende o Goiás. No entanto, o defensor lesionou a coxa na derrota do seu clube para o Bahia por 6 a 4, na 26ª rodada da Série A, e precisou ser cortado. O substituto é o zagueiro Miranda, que joga no Vasco.

PAN 2023