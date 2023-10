Jogos Pan-Americanos 2023: Veja horários e onde assistir cada modalidade nesta terça-feira (31)

Os Jogos Pan-Americanos de 2023 começaram no dia 20 de outubro em Santiago, no Chile. A capital do país vai receber um total de 58 modalidades que envolvem mais de 6900 atletas de 41 países diferentes. Pela primeira vez, o torneio não terá exibição em TV aberta e ficará totalmente no streaming. A transmissão será pelo Canal Olímpico do Brasil e pela Cazé TV.

Nesta terça-feira (31), o destaque fica por conta do Atletismo com finais nas provas dos 100m, 400m e 500m, que movimentam o dia nos Jogos Pan-Americanos Santiago 2023, além de outras modalidades durante o dia inteiro.

Confira as modalidades que o Brasil disputa nesta terça-feira (31) ATLETISMO 09h | Decatlo - 110m com barreiras (masculino) | Canal Olímpico do Brasil 09h40 | Decatlo - Lançamento de Disco (masculino) | Canal Olímpico do Brasil 11h | Decatlo - Salto com Vara (masculino) | Canal Olímpico do Brasil 18h | Salto em distância (masculino) - final | Canal Olímpico do Brasil 18h20 | Decatlo - Lançamento de Dardo (masculino) | Canal Olímpico do Brasil 18h45 | 100m com barreiras - semifinais (feminino) | Canal Olímpico do Brasil 19h20 | 110m com barreiras - semifinais (masculino) | Canal Olímpico do Brasil 19h55 | 5.000m - final (masculino) | Canal Olímpico do Brasil 20h23 | 400m - final (feminino) | Canal Olímpico do Brasil 20h25 | Decatlo - 1.500m rasos (masculino) | Canal Olímpico do Brasil 20h50 | 100m - final (feminino) | Canal Olímpico do Brasil 21h | 100m - final (masculino) | Canal Olímpico do Brasil ESGRIMA 09h | Florete (masculino) | Canal Olímpico do Brasil 10h40 | Sabre (feminino) | Canal Olímpico do Brasil PELOTA BASCA 09h | Fase de grupos (masculino) | Canal Olímpico do Brasil JUDÔ 10h | Equipe mista | Canal Olímpico do Brasil HIPISMO 11h30 | Saltos qualificação (masculino) | Canal Olímpico do Brasil VELA 12h | iQFoil - Regatas (masculino) | Canal Olímpico do Brasil 12h | ILCA 7 Regatas - Masculino | Canal Olímpico do Brasil 12h | Vela 49er Regatas - Masculino | Canal Olímpico do Brasil 12h | Fórmula Kite - Masculino | Canal Olímpico do Brasil 12h | iQFoil - Feminino | Canal Olímpico do Brasil 12h | ILCA 6 - Feminino | Canal Olímpico do Brasil 12h | Fórmula Kite - Feminino | Canal Olímpico do Brasil 12h | Vela 49er FX - Feminino | Canal Olímpico do Brasil 12h | Nacra 17 - Regatas | Canal Olímpico do Brasil 12h | Vela Snipe Regatas | Canal Olímpico do Brasil 12h | Vela Lightning | Canal Olímpico do Brasil HANDEBOL 12h30 | Brasil x Chile (feminino) | Canal Olímpico do Brasil 17h30 | República Dominicana x Brasil (masculino) | Canal Olímpico do Brasil NADO ARTÍSTICO 13h | Dueto | Canal Olímpico do Brasil 21h | Equipe | Canal Olímpico do Brasil VÔLEI 13h30 | Brasil x México (masculino) | Canal Olímpico do Brasil BASQUETE 17h | México x Brasil (masculino) | Canal Olímpico do Brasil