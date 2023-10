Jogos Pan-Americanos 2023: Veja horários e onde assistir cada modalidade nesta sexta-feira (27)

Os Jogos Pan-Americanos de 2023 começaram no dia 20 de outubro em Santiago, no Chile. A capital do país vai receber um total de 58 modalidades que envolvem mais de 6900 atletas de 41 países diferentes. Pela primeira vez, o torneio não terá exibição em TV aberta e ficará totalmente no streaming. A transmissão será pelo Canal Olímpico do Brasil e pela Cazé TV.

Nesta sexta-feira (26), o destaque fica por conta das finais no surfe e no tiro esportivo nos Jogos Pan-Americanos Santiago 2023, além de outras modalidades durante o dia inteiro.

Confira as modalidades que o Brasil disputa nesta sexta-feira (27) TIRO ESPORTIVO 09h | Fossa Olímpica - Masculino (Qualificação) | Canal Olímpico do Brasil 09h | Carabina 3 posições - Masculino (Qualificação) | Canal Olímpico do Brasil 14h30 | Fossa Olímpica - Masculino (Final 1) | Canal Olímpico do Brasil 15h10 | Fossa Olímpica - Masculino (Final 2) | Canal Olímpico do Brasil 15h50 | Fossa Olímpica - Masculino (Final 3) | Canal Olímpico do Brasil HÓQUEI SOBRE A GRAMA 09h30 | Brasil x Trinidad e Tobago (Masculino) | Canal Olímpico do Brasil CANOAGEM 09h30 | Canoagem Slalom K1 Cross - Masculino (Tomada de Tempo) | Canal Olímpico do Brasil 09h30 | Canoagem Slalom K1 Cross - Feminino (Tomada de Tempo) | Canal Olímpico do Brasil 11h20 | Canoagem Slalom K1 Cross - Masculino (Quartas de Final) | Canal Olímpico do Brasil 11h20 | Canoagem Slalom K1 Cross - Feminino (Quartas de Final) | Canal Olímpico do Brasil CICLISMO 10h13 | Ciclismo Pista Keirin (Masculino) | Canal Olímpico do Brasil 10h42 | Ciclismo Pista Madison (Feminino) | Canal Olímpico do Brasil 19h21 | Ciclismo Pista Madison (Masculino) | Canal Olímpico do Brasil BASQUETE 10h30 | Brasil x Colômbia (Feminino) | Canal Olímpico do Brasil HIPISMO 11h | CCE Adestramento (Masculino) | Canal Olímpico do Brasil PENTATLO MODERNO 11h | Revezamento - Masculino | Canal Olímpico do Brasil SURFE 14h32 | Stand Up Paddle Surfe Race - Masculino (Final) | Canal Olímpico do Brasil 15h36 | Stand Up Paddle Surfe Race - Feminino (Final) | Canal Olímpico do Brasil BEISEBOL 15h | México x Brasil | Canal Olímpico do Brasil