Jogos Olímpicos de Inverno: veja onde assistir, modalidades e atletas brasileiros participantes

Com início na última sexta-feira (4), seguindo até o dia 20, as Olimpíadas de Inverno Pequim 2022 podem ser assistidas no Brasil pela plataforma de streaming Globoplay.

Como assistir

O serviço disponibiliza os canais SporTV ao vivo para assinantes de plano específico, os quais terão programação diária dedicada aos jogos. As transmissões acontecem entre 22h e 12h (horário de Brasília).

Para quem não assina o streaming, é possível acessar a programação da TV Globo gratuitamente para assistir aos Jogos Olímpicos no período da madrugada, entre os programas "Jornal da Globo" e "Hora 1".

O acesso ao Globoplay se dá por meio de login, a partir de uma Conta Globo. Caso não possua registro, é necessário realizar um cadastro gratuito utilizando um endereço de e-mail ou importando dados de uma conta Facebook, Google ou Apple.

Modalidades dos Jogos Olímpicos de Inverno

Legenda: Michel Macedo é representante brasileiro do Esqui alpino no evento deste ano Foto: Comitê Olímpico Brasileiro

No total, 15 modalidades são realizadas neste que é um dos maiores eventos esportivos do mundo, reunindo mais de 3 mil atletas na capital chinesa.

São elas: Bobsled, Luge, Skeleton, Hóquei no gelo, Patinação artística, Patinação de velocidade, Curling, Esqui alpino, Esqui freestyle, Snowboard, Biatlo, Esqui cross-country, Salto de esqui e Combinado nórdico.

Os esportes são divididos em três categorias: Esportes no gelo; Eventos alpinos, esqui e snowboard; e Eventos nórdicos.

Embora a lista de modalidades não tenha mudado desde a adição do Skeleton em 2002, há sete novos eventos olímpicos de inverno realizados nos Jogos de Pequim neste ano:

Monobob feminino (trenó); Freestyle esquiando grande ar (masculino); Freestyle esquiando grande ar (feminino); Eventos de equipe mista em revezamento de equipes de patinação de velocidade de pista curta; Eventos de equipe mista no salto de esqui; Eventos de equipe mista em antenas de esqui freestyle; e Eventos de equipe mista na cruz de snowboard são as novidades nesta edição.

Atletas brasileiros

O Brasil conta com 11 atletas na disputa. Em comparação como os mais de 300 atletas classificados para a Olimpíada de Tóquio, no ano passado, o número pode parecer pequeno. Ele representa, contudo, um aumento em relação a outras edições de inverno.

Legenda: Jaqueline Mourão, atleta brasileira do Esqui Cross Country Foto: Comitê Olímpico Brasileiro

Temos representantes nas seguintes modalidades: Bobsled (Edson Bindilatti, Edson Martins, Erick Vianna, Jefferson Sabino e Rafael Souza); Esqui Cross Country (Jaqueline Mourão, Eduarda Ribera e Manex Silva); Esqui estilo livre moguls (Sabrina Cass); Esqui alpino (Michel Macedo); e Skeleton (Nicole Silveira).

Histórico

Disputados a cada quatro anos, no intervalo dos Jogos Olímpicos de Verão, os Jogos Olímpicos de Inverno tiveram início em 1924. À época, o evento era chamado de “Semana Internacional dos Desportos de Inverno”. Após dois anos, em 1926, ganhou status de Jogos Olímpicos.

A primeira edição da competição possuía seis modalidades olímpicas. No decorrer dos anos, outras foram inseridas, fazendo com que, atualmente, seja disputado um total de 15 modalidades. Ao longo da Segunda Guerra Mundial, em 1940, os Jogos Olímpicos de Inverno foram cancelados. A partir daí, passaram a ser intercalados com os Jogos de Verão, praticado em anos pares.

Pela ausência de condições climáticas propícias para a prática dos esportes de inverno, o Brasil não tem tradição no campeonato. A participação de países tropicais nas Olimpíadas de Inverno, pelo contrário, acaba causando estranheza nos demais participantes.

Segundo o histórico do Comitê Olímpico Brasileiro, a participação brasileira em Jogos Olímpicos de Inverno se iniciou em Albertville (FRA), no ano de 1992, quando o país foi representado por sete atletas, todos do Esqui alpino.

