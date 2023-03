Jogos entre Fortaleza x Cerro Porteño pela Libertadores mudam de horário; veja alterações

A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol), mudou os horários dos dois jogos entre Fortaleza e Cerro Porteño pela 3ª Fase eliminatória da Pré-Libertadores.

As partidas de ida (no Castelão no dia 9) e volta (no estádio La Olla, no dia 16, no Paraguai) estavam agendadas para as 21h, mas ambas foram alteradas para as 19h.

Check-in e venda de ingressos

Vale lembrar que desde o último sábado (4), os sócios-torcedores do Fortaleza já podem garantir presença no jogo no Castelão por check-in.

Já a venda de ingressos para não-sócios começará a partir desta segunda-feira (6), às 14 horas.