Jogos do Fortaleza em setembro: veja calendário com datas das partidas
Expectativa é que a equipe dispute três jogos ao longo do mês de setembro
Escrito por
(Atualizado às 10:46)
O Fortaleza conheceu o seu calendário de jogos do mês de setembro de 2025. O Leão disputa cinco competições ao longo da temporada e, neste mês, terá compromissos por uma delas: a Série A do Brasileirão 2025.
A expectativa é que a equipe dispute três jogos ao longo do mês de setembro, todos eles pela Série A do Brasileirão 2025. O mês deve ter menos compromissos para o Leão por conta da pausa do Campeonato Brasileiro na Data Fifa.
JOGOS DO FORTALEZA EM SETEMBRO
- 13/09 (SÁB) | Fortaleza x Vitória | Brasileirão | 16h
- 20/09 (SÁB) | Palmeiras x Fortaleza | Brasileirão | 21h
- 27/09 (SÁB) | Fortaleza x Sport | Brasileirão | 16h
