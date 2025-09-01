Diário do Nordeste
Jogos do Fortaleza em setembro: veja calendário com datas das partidas

Expectativa é que a equipe dispute três jogos ao longo do mês de setembro

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 10:46)
Jogada
Legenda: Bareiro durante Fortaleza x Mirassol na Série A do Brasileirão
Foto: Kid Júnior/SVM

O Fortaleza conheceu o seu calendário de jogos do mês de setembro de 2025. O Leão disputa cinco competições ao longo da temporada e, neste mês, terá compromissos por uma delas: a Série A do Brasileirão 2025.

A expectativa é que a equipe dispute três jogos ao longo do mês de setembro, todos eles pela Série A do Brasileirão 2025. O mês deve ter menos compromissos para o Leão por conta da pausa do Campeonato Brasileiro na Data Fifa.

JOGOS DO FORTALEZA EM SETEMBRO

  • 13/09 (SÁB) | Fortaleza x Vitória | Brasileirão | 16h
  • 20/09 (SÁB) | Palmeiras x Fortaleza | Brasileirão | 21h
  • 27/09 (SÁB) | Fortaleza x Sport | Brasileirão | 16h
