Jogos do Fortaleza em maio de 2023: veja datas e horários

O Fortaleza começou o mês de maio com o pé direito: o Tricolor do Pici goleou o Estudiantes de Mérida-VEN por 6 a 1 na última quinta-feira (4), pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana 2023. Nas semanas seguintes do mês, o Leão disputará pelo menos mais oito jogos em três competições diferentes.

As únicas datas ainda não confirmadas oficialmente são as dos duelos das oitavas de final da Copa do Brasil 2023. O Palmeiras será o adversário do Fortaleza nesta fase. Apesar de ainda não haver confirmação das datas e horários dos jogos, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) informou que eles acontecerão nas semanas dos dias 17 e 31 de maio.

CALENDÁRIO DE JOGOS DO FORTALEZA EM MAIO

04/05 | Fortaleza 6 x 1 Estudiantes de Mérida-VEN | Copa Sul-Americana

08/05 | Corinthians x Fortaleza | Campeonato Brasileiro | 20h

11/05 | Fortaleza x São Paulo | Campeonato Brasileiro | 20h

14/05 | Grêmio x Fortaleza | Campeonato Brasileiro | 16h

17 ou 18/05 | Palmeiras x Fortaleza | Copa do Brasil | horário não definido

20/05 | América-MG x Fortaleza | Campeonato Brasileiro | 16h

24/05 | Fortaleza x Cerro Porteño-PAR | Copa Sul-Americana | 19h

27/05 | Fortaleza x Vasco | Campeonato Brasileiro | 16h

31/05 ou 01/06 | Fortaleza x Palmeiras | Copa do Brasil | horário não definido

QUAL A SITUAÇÃO DO FORTALEZA NAS COMPETIÇÕES?

O Fortaleza ocupa atualmente a segunda colocação do Campeonato Brasileiro, com sete pontos conquistados em três rodadas. A equipe está classificada para as oitavas de final da Copa do Brasil, após eliminar o Águia de Marabá na terceira fase. Na Copa Sul-Americana, o Leão lidera o Grupo H com 100% de aproveitamento em três rodadas disputadas.

*Sob a supervisão do editor João Bandeira Neto.