Jogos do Ceará em maio de 2023: veja datas e horários

No mês de maio o Ceará não terá tantos compromissos e o calendário do alvinegro está bastante acessível. O Vovô só vai disputar a Série B do Campeonato Brasileiro, com sete jogos neste mês. O primeiro confronto de maio já ocorreu e deu o título de Campeão do Nordeste para o Ceará, após vencer, nos pênaltis, a equipe do Sport.

VEJA O CALENDÁRIO DO CEARÁ NO MÊS DE MAIO