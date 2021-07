Jogos de Tóquio: veja horários e onde assistir aos esportes com brasileiros nesta quinta (22)

O calendário olímpico para o Brasil será movimentado nesta quinta-feira (22). O país será representado no futebol masculino, enfrentando a Alemanha, no Estádio Internacional de Yokohama, em Yokohama, além do remo (Skiff simples - masculino) e do tiro com arco (individual - feminino).

O Grupo Globo transmite com exclusividade os Jogos Olímpicos de Tóquio. O duelo entre Brasil x Alemanha, válido pela 1ª rodada do Grupo D do futebol masculino, terá transmissão da TV Verdes Mares, a partir das 08h30 (horário de Brasília).

Confira os horários dos esportes com brasileiros em Tóquio nesta quinta-feira (22)

Futebol masculino - Brasil x Alemanha, às 08h30 - TV Globo, SporTV

Skiff simples: masculino - Lucas Verthein Ferreira (BRA), às 20h30

Tiro com arco: individual feminino - Ane Marcelle dos Santos (BRA) - 21h