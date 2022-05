Jogos de hoje: veja onde assistir e o horário das partidas de segunda (2)

A segunda-feira (2) de futebol será de bola rolando na Séries A, C e D do Campeonato Brasileiro. O Brasileirão Feminino e as principais ligas europeias também movimentam a rodada.

JOGOS DE HOJE: VEJA HORÁRIO DAS PARTIDAS DESTA SEGUNDA, 02

Campeonato Brasileiro Série A

São Paulo x Santos - 20h - Premiere

Campeonato Brasileiro Série C

Botafogo-SP x Floresta - 20h - TV NSports

Campeonato Brasileiro Série D

Oeste x Cianorte - 19h - InStat TV

Trem x Amazonas - 20h15 - InStat TV

Campeonato Brasileiro Feminino

Atlético-MG x Santos - 20h - SporTV

Campeonato Inglês

Manchester United x Brentford - 16h - Star+

Campeonato Espanhol

Getafe x Betis - 16h - Star+

Campeonato Italiano

Atalanta x Salernitana - 15h45 - Star+

Campeonato Alemão

Bayer Leverkusen x Eintracht Frankfurt - 15h30 - Sem informação de transmissão

Borussia Mönchengladbach x RB Leipzig - 15h30 - Sem informação de transmissão

Campeonato Português

Paços de Ferreira x Tondela - 16h15 - Star+