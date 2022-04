Jogos de hoje: veja onde assistir e o horário das partidas de futebol deste sábado (30)

O sábado (30) de futebol será de bola rolando na Série A, B, C, D e A1 do Feminino do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil, além das principais ligas europeias.

JOGOS DE HOJE: VEJA HORÁRIO DAS PARTIDAS DESTE SÁBADO, 30

Campeonato Brasileiro Série A

América-MG x Athletico-PR - 16h30 - Sem informação de transmissão

Ceará x RB Bragantino - 16h30 - Premiere

Goiás x Atlético-MG - 18h30 - SporTV e Premiere

Cuiabá x Atlético-GO - 19h - Premiere

Campeonato Brasileiro Série B

CSA x Sport - 16h - SporTV e Premiere

Grêmio x CRB - 16h30 - Premiere

Sampaio Corrêa x Operário-PR - 16h30 - Premiere

Chapecoense x Cruzeiro - 19h - Premiere

Ponte Preta x Brusque - 20h30 - Premiere

Campeonato Brasileiro Série C

Volta Redonda-RJ x Atlético-CE - 15h - TV NSports

Paysandu x Ypiranga-RS - 17h - DAZN

Campinense x Aparecidense - 18h - TV NSports

Vitória x Manaus - 19h - Sem informação de transmissão

Campeonato Brasileiro Série D

América-RN x Afogados - 15h - InStat TV

São Paulo Crystal x Sousa - 15h - InStat TV

Crato x Icasa - 15h - InStat TV

Nova Iguaçu x Paraná - 15h - InStat TV

Santo André x São Bernardo - 15h - InStat TV

Ceilândia x Operário VG - 15h30 - InStat TV

4 de Julho x Tuna Luso - 16h - InStat TV

Tocantinópolis x Pacajus - 16h - InStat TV

Grêmio Anápolis x Anápolis - 16h - InStat TV

URT x Pouso Alegre - 16h - InStat TV

Ferroviária x Real Noroeste - 17h - InStat TV

Náutico-RR x São Raimundo-RR - 18h - InStat TV

Caldense x Bahia de Feira - 20h - InStat TV

Campeonato Brasileiro Feminino

Grêmio x Cresspom-DF - 11h - Sem informação de transmissão

Palmeiras x Internacional - 11h - SporTV

Copa do Brasil

Palmeiras x Juazeirense - 21h - SporTV e Premiere

Campeonato Amapaense

São Paulo-AP x Santos-AP - 17h - Sem informação de transmissão

Campeonato Pernambucano

Retrô x Náutico - 16h40 - Sem informação de transmissão

Campeonato Piauiense

Fluminense-PI x Parnahyba - 17h30 - Sem informação de transmissão

Campeonato Rondoniense

União Cacoalense x Real Ariquemes - 19h - Sem informação de transmissão

Campeonato Inglês

Newcastle x Liverpool - 08h30 - Star+

Aston Villa x Norwich - 11h - Star+

Southampton x Crystal Palace - 11h - Star+

Tottenham x Leicester - 11h - Star+

Watford x Burnley - 11h - Star+

Wolverhampton x Brighton - 11h - Star+

Leeds United x Manchester City - 13h30 - Star+

Campeonato Espanhol

Alavés x Villarreal - 09h - Star+

Real Madrid x Espanyol - 11h15 - Star+

Valencia x Levante - 13h30 - Star+

Athletic Bilbao x Atlético de Madrid -16h - Star+

Campeonato Alemão

Borussia Dortmund x Bochum - 10h30 - Sem informação de transmissão

Stuttgart x Wolfsburg - 10h30 - Sem informação de transmissão

Mainz x Bayern de Munique - 10h30 - Sem informação de transmissão

Augsburg x Colônia - 10h30 - Sem informação de transmissão

Arminia Bielefeld x Hertha Berlin - 10h30 - Sem informação de transmissão

Hoffenheim x Freiburg - 13h30 - Sem informação de transmissão

Campeonato Francês

Lens x Nantes - 12h - Star+

Rennes x Saint-Étienne - 16h - Star+

Campeonato Português

Arouca x Portimonense - 11h - Star+

Marítimo x Benfica - 13h - Star+

Porto x Vizela - 15h - Star+

Belenenses SAD x Braga - 17h - Star+