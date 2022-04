Jogos de hoje: veja onde assistir e o horário das partidas de futebol deste domingo (24)

O domingo (24) de futebol será de bola rolando na Série A, B, C e D do Brasileirão. O Campeonato Cearense e as principais ligas europeias também movimentam a rodada.

VEJA HORÁRIO E ONDE ASSISTIR AOS JOGOS DE HOJE, DOMINGO (24)

Campeonato Cearense

Fortaleza x Caucaia - 18h30 - SBT, Nordeste FC e YouTube

Série A do Campeonato Brasileiro

Santos x América-MG - 16h - Premiere

Juventude x Cuiabá - 18h - Premiere

Atlético-GO x Botafogo - 18h30 - SporTV e Premiere

Série B do Campeonato Brasileiro

Náutico x Operário-PR - 16h - Premiere

Série C do Campeonato Brasileiro

Volta Redonda x Altos-PI - 11h - TV NSports

Floresta x Figueirense - 15h - DAZN e TV NSports

Manaus x Aparecidense - 16h - TV NSports

Ypiranga-RS x Vitória-BA - 18h - DAZN

Série D do Campeonato Brasileiro

Tuna Luso x Juventude Samas - 15h - InStat TV

Crato x América-RN - 15h - InStat TV

Próspera x Aimoré - 15h - InStat TV

Brasiliense x Iporá - 15h30 - InStat TV

São Raimundo-RR x Trem - 16h - InStat TV

Amazonas x Náutico-RR - 16h - InStat TV

Fluminense-PI x Tocantinópolis - 16h - InStat TV

Afogados x Icasa - 16h - InStat TV

Sousa x Retrô - 16h - InStat TV

Globo-RN x São Paulo Crystal - 16h - InStat TV

Atlético-BA x Lagarto - 16h - InStat TV

Sergipe x Juazeirense - 16h - InStat TV

Bahia de Feira x Ferroviária - 16h - InStat TV

Real Noroeste x Caldense - 16h - InStat TV

Paraná x São Bernardo - 16h - InStat TV

Cianorte x Pérolas Negras - 16h - InStat TV

Moto Club x 4 de Julho - 17h - InStat TV

Rio Branco-AC x São Raimundo-AM - 18h - InStat TV

Portuguesa-RJ x Oeste - 19h - InStat TV

Campeonato Brasileiro Feminino

Palmeiras x Real Brasília - 15h - Sem informação de transmissão

Avaí/Kindermann x RB Bragantino - 15h - Sem informação de transmissão

Cresspom-DF x Atlético-MG - 15h - Sem informação de transmissão

Esmac x São Paulo - 15h - Sem informação de transmissão

Internacional x Flamengo - 16h - Band

Ferroviária x Cruzeiro - 18h - Sem informação de transmissão

Campeonato Rondoniense

Real Ariquemes x União Cacoalense - 15h45 - Sem informação de transmissão

Campeonato Sul-Mato-Grossense

Costa Rica-MS x Naviraiense - 15h - Sem informação de transmissão

Aquidauanense x Operário-MS - 15h - Sem informação de transmissão

Dourados x Serc - 15h30 - Sem informação de transmissão

Campeonato Inglês

Brighton x Southampton - 10h - Star+

Burnley x Wolverhampton - 10h - Star+

Chelsea x West Ham - 10h - Star+

Liverpool x Everton - 12h30 - ESPN e Star+

Campeonato Espanhol

Barcelona x Rayo Vallecano - 16h - ESPN e Star+

Campeonato Alemão

Bochum x Augsburg - 10h30 - Sem informação de transmissão

Hertha Berlin x Stuttgart - 12h30 - Sem informação de transmissão

Campeonato Francês

Rennes x Lorient - 08h - Star+

Clermont x Angers - 10h - Star+

Metz x Brest - 10h - Star+

Nantes x Bordeaux - 10h - Star+

Nice x Troyes - 10h - Star+

Lille x Strasbourg - 12h05 - Star+

Reims x Olympique de Marselha - 15h45 - Star+

Campeonato Italiano

Salernitana x Fiorentina - 07h30 - Star+

Bologna x Udinese - 10h - Star+

Empoli x Napoli - 10h - Star+

Genoa x Cagliari - 13h - Star+

Lazio x Milan - 15h45 - Star+

Campeonato Português

Estoril x Belenenses SAD - 14h - Star+

Tondela x Vitória de Guimarães - 16h30 - Star+