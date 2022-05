Jogos de hoje: veja onde assistir e o horário das partidas de domingo (1°)

O domingo (1°) de futebol será de bola rolando nas Série A, B, C e D do Campeonato Brasileiro. O Brasileirão Feminino e as principais ligas europeias também movimentam a rodada.

JOGOS DE HOJE: VEJA HORÁRIO DAS PARTIDAS DESTE DOMINGO, 1°

Campeonato Brasileiro Série A

Botafogo x Juventude - 11h - Premiere

Corinthians x Fortaleza - 16h - TV Globo e Premiere

Coritiba x Fluminense - 16h - TV Globo e Premiere

Internacional x Avaí - 19h - SporTV e Premiere

Campeonato Brasileiro Série B

Criciúma x Novorizontino - 11h - SporTV e Premiere

Tombense x Vasco - 18h - Premiere

Campeonato Brasileiro Série C

Figueirense x Mirassol - 11h - DAZN

Ferroviário x Botafogo-PB - 15h - Band, DAZN e TikTok

São José-RS x Brasil de Pelotas - 17h - DAZN

Confiança x Remo - 19h - DAZN

Campeonato Brasileiro Série D

Nova Venécia x Inter de Limeira - 15h - InStat TV

Pérolas Negras x Portuguesa-RJ - 15h - InStat TV

Azuriz-PR x Marcílio Dias - 15h - InStat TV

Caxias x Aimoré - 15h - InStat TV

Iporá x Costa Rica-MS - 15h30 - InStat TV

São Raimundo-AM x Porto Velho - 16h - InStat TV

Lagarto x CSE - 16h - InStat TV

ASA x Sergipe - 16h - InStat TV

Atlético-BA x Jacuipense - 16h - InStat TV

Ação-MT x Brasiliense - 16h - InStat TV

Juventus-SC x Próspera - 16h - InStat TV

FC Cascavel x São Luiz - 16h - InStat TV

Moto Club x Juventude Samas - 17h - InStat TV

Rio Branco-AC x Humaitá - 18h - InStat TV

Campeonato Brasileiro Feminino

Corinthians x Ferroviária - 11h - ​Band

Real Brasília x Avaí/Kindermann - 15h - Sem informação de transmissão

Flamengo x Esmac - 15h - Sem informação de transmissão

São Paulo x RB Bragantino - 15h - Sem informação de transmissão

Cruzeiro x São José-SP - 18h - Sem informação de transmissão

Copa do Brasil

Altos-PI x Flamengo - 18h - Amazon Prime

Campeonato Inglês

Everton x Chelsea - 10h - ESPN e Star+

West Ham x Arsenal - 12h30 - ESPN e Star+

Campeonato Espanhol

Elche x Osasuna - 09h - Star+

Granada x Celta - 11h15 - Star+

Rayo Vallecano x Real Sociedad - 13h30 - Star+

Barcelona x Mallorca - 16h - Star+

Campeonato Italiano

Juventus x Venezia - 07h30 - Star+

Empoli x Torino - 10h - Star+

Milan x Fiorentina - 10h - Star+

Udinese x Internazionale - 13h - Star+

Roma x Bologna - 15h45 - Star+

Campeonato Francês

Troyes x Lille - 08h - Star+

Brest x Clermont - 10h - Star+

Lorient x Reims - 10h - Star+

Monaco x Angers - 10h - Star+

Montpellier x Metz - 10h - Star+

Bordeaux x Nice - 12h05 - Star+

Olympique de Marselha x Lyon - 15h45 - Star+

Campeonato Português

Vitória de Guimarães x Santa Clara - 11h30 - Star+

Moreirense x Boavista - 14h - Star+

Sporting x Gil Vicente - 16h30 - Star+