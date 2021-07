A segunda-feira (19) de futebol será de encerramento de rodada na Série A, C e D do Campeonato Brasileiro, com destaque para o duelo entre América-MG x Sport, equipes que figuram na parte inferior da tabela de classificação na elite.

JOGOS DE HOJE | HORÁRIO DAS PARTIDAS DESTA SEGUNDA (19)

Campeonato Brasileiro Série A

América-MG x Sport - 20h

Campeonato Brasileiro Série C

Paraná x Novorizontino - 20h

Campeonato Brasileiro Série D

Águia Negra x Uberlândia - 17h