Jogos de hoje: Série A, B, C, D e A2 são destaques no futebol deste domingo 18/07

O domingo (18) de futebol será de bola rolando nas quatro divisões do Campeonato Brasileiro e pela Série A2, com destaque para o Ceará que enfrentará o Cresspom-DF buscando o acesso à Série A1 do Brasileirão Feminino.

JOGOS DE HOJE | HORÁRIO DAS PARTIDAS DESTE DOMINGO (18)

Campeonato Brasileiro Série A

Chapecoense x Cuiabá - 11h

Atlético-GO x Palmeiras - 16h

Bahia x Flamengo - 18h15

Internacional x Juventude - 20h30

RB Bragantino x Santos - 20h30

Campeonato Brasileiro Série B

Vasco x Náutico - 16h

CRB x Vila Nova - 20h30

Campeonato Brasileiro Série C

Volta Redonda x Floresta - 11h

Ituano x Ypiranga-RS - 16h

Ferroviário x Manaus - 18h

Campeonato Brasileiro Série D

Rio Branco VN x Caldense - 15h

Juventus-SC x Aimoré - 15h

Rio Branco-PR x FC Cascavel - 15h

Caxias x Marcílio Dias - 15h

Central x Atlético-CE - 15h

Jaraguá-GO x Brasiliense - 15h30

Paragominas x 4 de Julho - 16h

ASA x Bahia de Feira - 16h

Itabaiana x Retrô - 16h

Atlético-BA x Sergipe - 16h

Nova Mutum x Porto Velho - 16h

Patrocinense x Rio Branco-ES - 16h

Atlético-AC x GAS - 18h

Campeonato Brasileiro Feminino Série A2

Esmac x Real Ariquemes - 10h

RB Bragantino x Athletico-PR - 15h

Ceará x Cresspom-DF - 15h