Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e o horário das partidas de quarta-feira (13)

A Copa do Brasil e a Eurocopa Feminina movimentam a agenda de jogos de futebol desta quarta-feira (13). O desfaque do dia é o Clássico-Rei entre Ceará e Fortaleza pela Copa do Brasil, em confronto pelas Oitavas de Final no Castelão. Confira outros destaques e transmissões.

JOGOS DE HOJE, QUARTA



Copa do Brasil

19h - Goiás X Atlético-GO - Premiere, SporTV

20h - Ceará x Fortaleza - Amazon Prime

21h30 - Flamengo x Atlético-MG - Globo, Premiere, SporTV

21h30 - Santos x Corinthians - Premiere, SporTV

Eurocopa Feminina

13h - Suécia x Suiça - Star+

16h - Holanda x Portugal - Star+

