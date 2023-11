Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas desta terça-feira (20)

Com duelos pelas Eliminatórias para a Eurocopa e Copa do Mundo de 2026, além da Copa do Mundo Sub-17, saiba onde assistir aos jogos desta terça-feira (21).

JOGOS DE HOJE, TERÇA-FEIRA (21)

COPA DO MUNDO SUB-17

05h30 | Alemanha x Estados Unidos | SporTV e FIFA+

05h30 | Mali x México | FIFA+

09h | Argentina x Venezuela | SporTV, Cazé TV e FIFA+

09h | Marrocos x Irã | FIFA+

ELIMINATÓRIAS SUL-AMERICANANAS PARA A COPA DO MUNDO DE 2026

20h | Paraguai x Colômbia | SporTV 4 e Premiere

20h30 | Uruguai x Bolívia | SporTV 3

20h30 | Equador x Chile | SporTV 5 e Premiere

21h30 | Brasil x Argentina | TV Globo, SporTV 3 e ge.com

23h | Peru x Venezuela | SporTV 2

ELIMINATÓRIAS PARA A EUROCOPA DE 2024

16h45 | Gibraltar x Holanda | ESPN e Star+

16h45 | Grécia x França | SporTV

16h45 | Croácia x Armênia | SporTV 4 e Premiere

16h45 | Kosovo x Bielorrússia | Star+

16h45 | Andorra x Israel | Star+

16h45 | Romênia x Suíça | ESPN 4 e Star+

16h45 | País de Gales x Turquia | Star+

ELIMINATÓRIAS AFRICANAS PARA A COPA DO MUNDO DE 2026

16h | Tanzânia x Marrocos | Cazé TV e FIFA+

AMISTOSOS DE SELEÇÕES

16h45 | Irlanda x Nova Zelândia | Star+

16h45 | Áustria x Alemanha | SporTV 2

16h45 | Polônia x Letônia | Star+