Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas desta sexta-feira (3)

Com duelos pela Série B do Brasileirão, além de partidas pelas principais ligas nacionais do futebol europeu, saiba onde assistir os jogos desta sexta-feira (3).

JOGOS DE HOJE, SEXTA-FEIRA (3) BRASILEIRÃO SÉRIE B 19h | Mirassol x Sport | SporTV e Premiere 21h30 | Londrina x Guarani | Band e Premiere CAMPEONATO ESPANHOL 17h | Las Palmas x Atlético de Madrid | ESPN 4 e Star+ CAMPEONATO ESPANHOL - 2ª DIVISÃO 17h | Espanyol x Eibar | Star+ CAMPEONATO FRANCÊS 17h | PSG x Montpellier | Star+ CAMPEONATO ITALIANO 16h45 | Bologna x Lazio | Star+ CAMPEONATO PORTUGUÊS 17h15 | Porto x Estoril | Star+ CAMPEONATO TURCO 14h | Galatasaray x Kasimpasa | Star+ CAMPEONATO SAUDITA 15h | Al Shabab x Al-Ittihad | Canal GOAT CAMPEONATO ALEMÃO 16h30 | Darmstadt x Bochum | SporTV e OneFootball CAMPEONATO ALEMÃO - 2ª DIVISÃO 14h30 | Fortuna Dusseldorf x SV (F)ehen | OneFootball 14h30 | SV Elversberg x FC St. Pauli | OneFootball CAMPEONATO INGLÊS - 2ª DIVISÃO 17h | Leicester City x Leeds United | ESPN 2 e Star+ CAMPEONATO BELGA 16h45 | St. Truiden x AS Eupen | Star+ CAMPEONATO ARGENTINO 21h | River Plate x Huracán | Star+ CAMPEONATO URUGUAIO 19h | Cerro x Montevideo Wanderers | Star+ CAMPEONATO EQUATORIANO 21h | Deportivo Cuenca x Aucas | Star+