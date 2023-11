Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas desta sexta-feira (24)

Com duelos pelas Série A do Brasileirão e pelas principais ligas europeias, além da Copa do Mundo Sub-17, saiba onde assistir aos jogos desta sexta-feira (24).

JOGOS DE HOJE, SEXTA-FEIRA (24)

BRASILEIRÃO SÉRIE A

21h | Corinthians x Bahia | Premiere

COPA DO MUNDO SUB-17

05h30 | Espanha x Alemanha | SporTV, Cazé TV e FIFA+

09h | Brasil x Argentina | SporTV, Cazé TV e FIFA+

CAMPEONATO SAUDITA

12h | Al-Ettifaq x Al-Ittihad | BandSports, Canal GOAT e Bandplay

15h | Al-Nassr x Al Akhdoud | BandSports, Canal GOAT e Bandplay

CAMPEONATO ALEMÃO

16h30 | FC Köln x Bayern de Munique | SporTV, Canal GOAT e OneFootball

CAMPEONATO FRANCÊS

17h | PSG x Monaco | ESPN e Star+

CAMPEONATO ESPANHOL

17h | Alavés x Granada | Star+

TAÇA DE PORTUGAL

17h45 | Porto x Montalegre | ESPN 4, RTP Internacional e Star+

CAMPEONATO INGLÊS - 2ª DIVISÃO

17h | Rotherham x Leeds United | Star+

CAMPEONATO ALEMÃO - 2ª DIVISÃO

14h30 | Hamburgo x Eintracht Braunschweig | OneFootball

14h30 | Hannover x Hertha Berlim | OneFootball

CAMPEONATO ESPANHOL - 2ª DIVISÃO

17h | Huesca x Valladolid | Star+

CAMPEONATO POLONÊS

16h30 | Jagiellonia x Piast Gliwice | OneFootball

CAMPEONATO URUGUAIO

16h30 | Boston River x Atletico Torque | Star+

19h | Cerro x Liverpool | Star+

21h30 | Peñarol x Plaza Colonia | Star+