Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas desta sexta-feira (21)

A agenda de jogos desta sexta-feira, (21), não conta com jogos do Campeonato Brasileiro Série A, porém a segunda divisão brasileira, a categoria de base e o futebol internacional movimentarão o final da semana. Detalhe importante é que jogadores que possivelmente participarão da Copa do Mundo estarão em campo.

Jogos de hoje, sexta-feira (21)

Brasileiro Série B

19h - Chapecoense x Tombense - SporTV e Premiere

21h30 - CRB x Operário - SporTV e Prmeiere

Brasileiro Sub-17

15h45 - Vasco x Grêmio - Sem informação de transmissão

Campeonato Italiano

15h45 - Juventus x Empoli - ESPN 4 e Star+

Campeonato Alemão

15h30 - Mainz x Colônia - OneFootball

Campeonato Francês

16h - Ajaccio x PSG - ESPN e Star+

Campeonato Português

16h15 - Porto x Benfica - ESPN 2 e Star+